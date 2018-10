29. Oktober 2018, 18:44 Uhr China Peking kritisiert Taiwan-Berichterstattung der SZ

Die staatliche Nachrichtenagentur und ein Sprecher der chinesischen Botschaft in Berlin werfen der SZ vor, das "Ein-China-Prinzip" zu missachten und "sektiererischen Kräften" eine Plattform zu bieten.

China hat die Süddeutsche Zeitung wegen eines Interviews mit dem taiwanischen Außenminister Joseph Wu angegriffen. Die staatliche Nachrichtenagentur und ein Sprecher der chinesischen Botschaft in Berlin warfen der SZ vor, das "Ein-China-Prinzip zu missachten" und "sektiererischen Kräften der taiwanischen Unabhängigkeitsbewegung eine öffentliche Plattform zu bieten". Dies stoße auf "starke Unzufriedenheit" und fordere "entschiedenen Widerspruch heraus".

Die Wiedervereinigung mit Taiwan wird von den Führern in Peking als eines der wichtigsten nationalen Ziele betrachtet. "Taiwan ist ein untrennbarer Teil Chinas", heißt es in der Stellungnahme der Botschaft: Die ungeteilte Souveränität und die Integrität des Territoriums seien "unantastbar". Weiter heißt es, "das heutige China lässt niemandem irgendwelches Verhalten durchgehen, das eine Provokation oder eine Verletzung seiner Souveränität bedeutet und einen Angriff auf die Integrität seines Territoriums darstellt".

Joseph Wu ist seit Februar 2018 Außenminister in Taipeh. Der ehemalige Akademiker ist ein beliebter Interviewpartner westlicher Medien, neben der SZ haben in den vergangenen Monaten auch die BBC und CNN mit ihm Gespräche geführt und veröffentlicht. Das Gespräch mit der SZ war am vergangenen Freitag erschienen.

Wu hatte darin den wachsenden Druck durch Peking beklagt und für das Modell der taiwanischen Demokratisierung geworben. Der Außenminister und die Präsidentin Taiwans, Tsai Ing-wen, sind Mitglieder der Demokratischen Fortschrittspartei DPP, die seit 2016 die absolute Mehrheit in Taiwans Parlament stellt. Die KP-Führer in Peking betrachten die DPP seit jeher mit großem Argwohn, weil sie ihre Wurzeln in der taiwanischen Unabhängigkeitsbewegung hat. Die Insel Taiwan und Festland-China sind seit dem Ende des chinesischen Bürgerkrieges 1949 de facto getrennt. In Peking rief Mao Zedong die Volksrepublik China aus, auf Taiwan verschanzte sich der Bürgerkriegsverlierer Chiang Kai-shek.

Im Rahmen von Pekings Ein-China-Politik muss jedes Land, das diplomatische Beziehungen zur Volksrepublik China unterhalten möchte, die Beziehungen zu Taiwan abbrechen. Taiwan wird heute von 16 der 193 UN-Mitgliedstaaten anerkannt, wichtigster diplomatischer Alliierter ist der Vatikan. Die USA haben im Rahmen der "Ping-Pong-Diplomatie" 1979 ebenfalls Peking anerkannt, sie bleiben aber im Hintergrund der wichtigste Alliierte und Waffenlieferant Taiwans. Die zuletzt zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China haben Taiwan wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt.

Wirtschaftlich wurden die Beziehungen zwischen Taiwan und China zuletzt enger: 40 Prozent des taiwanischen Handels laufen über China. "Auch wenn China seine vollständige nationale Einheit noch nicht verwirklicht hat, zeigen die wechselseitige Annäherung und Kommunikation doch schon eine gewaltige Wirkung", heißt es in der Erklärung der chinesischen Botschaft. Das Handelsvolumen zwischen Taiwan und China beträgt 199,3 Milliarden Dollar, 5,87 Millionen Taiwaner reisten 2017 auf das Festland. "Die Menschen zu beiden Seiten der Taiwan-Straße bilden eine Familie, die sich von keiner Macht der Welt auseinanderreißen lässt," heißt es von chinesischer Seite. Man werde seine "nationale Einheit entschlossen schützen und dabei die erforderliche strategische Geduld aufbringen". Fast alle taiwanesischen Umfragen zeigen allerdings, dass eine Mehrheit eine Wiedervereinigung zu den jetzigen Bedingungen ablehnt. Auch für eine formelle Unabhängigkeit kann sich nur eine Minderheit erwärmen, die Mehrheit bevorzugt den Status quo.

Taiwan hat sich in den vergangenen drei Jahrzehnten zu einer lebendigen Demokratie entwickelt. Die Taiwan-Frage habe jedoch "in keinerlei Weise etwas mit 'Demokratie' zu tun", meint die chinesische Botschaft in Berlin. Sie betreffe vielmehr die nationalen Rechte und Interessen Chinas. Wer unter dem "Vorwand von Menschenrechten und Demokratie separatistische Aktivitäten" verfolge, werde scheitern, heißt es in der Erklärung.

"China hat immer Deutschlands Streben nach nationaler Einheit unterstützt." Nun erwarte Peking, dass auch "die deutsche Seite bei Fragen, die das chinesische Volk betreffen, eine vergleichbare Haltung einnimmt." Während der deutschen Spaltung hatte China von 1972 an zu beiden deutschen Staaten diplomatische Beziehungen unterhalten.