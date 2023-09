China hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbocks Beschreibung von Staats- und Parteichef Xi Jinping als Diktator als politische Provokation zurückgewiesen. "Die Äußerungen der deutschen Seite sind extrem absurd, verletzen Chinas politische Würde ernsthaft und sind eine offene politische Provokation", sagte die Sprecherin des Außenministeriums, Mao Ning, am Montag in Peking. China widerspreche dem, was die deutsche Seite gesagt habe, und habe sich über diplomatische Kanäle deswegen an Deutschland gewandt. Wie ein Sprecher des Auswärtigen Amtes dem Spiegel sagte, war die deutsche Botschafterin Patricia Flor (Foto: imago) in Peking am Sonntag in das chinesische Außenministerium einbestellt worden. Baerbock hatte am 14. September während ihrer Reise in die USA dem Fernsehsender Fox News ein Interview gegeben. Auch US-Präsident Joe Biden hat Xi Jinping in der Vergangenheit bereits als "Diktator" bezeichnet, zuletzt im Juni.