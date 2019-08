6. August 2019, 18:44 Uhr China Peking droht Protestierern

China hat eine Bestrafung der Verantwortlichen hinter den prodemokratischen Protesten in der Sonderverwaltungszone Hongkong angekündigt. Es sei "nur eine Frage der Zeit", bis die Organisatoren der seit Wochen andauernden, teils gewalttätigen Demonstrationen zur Rechenschaft gezogen würden, sagte der Regierungssprecher für Hongkong-Angelegenheiten, Yang Guang. Am Montag hatten die Protestierenden einen Generalstreik in Hongkong organisiert. Sie blockierten Hauptstraßen und lösten Verspätungen und Ausfälle im Zugverkehr aus, mindestens 77 Flüge fielen aus. Vor Polizeirevieren wurde Feuer gelegt und öffentliches Eigentum beschädigt. Seit Wochen demonstrieren Protestierende in Hongkong gegen ihre Regierung.