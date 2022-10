Die Änderungen in den Statuten machen Xi Jinping quasi unantastbar.

Von Florian Müller

Hu Jintao will nicht gehen. Das sieht man auf den Aufnahmen, die zeigen, wie der 79-jährige ehemalige Staats- und Parteichef Chinas von zwei Saaldienern aus der Abschlusssitzung des Parteitags in Peking eskortiert wird. Als sie ihm aufhelfen, diskutiert Hu noch kurz mit ihnen. Bevor er rausgeführt wird, beugt er sich zu seinem Nachfolger Xi Jinping und dessen bisheriger Nummer zwei, Li Keqiang, sagt etwas, tätschelt ihnen die Schulter. Dann geht er, am Arm geführt von einem der Saaldiener, von der Bühne.