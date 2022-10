Er könnte bis 2037 im Amt bleiben: Chinas Präsident Xi Jinping, hier in der Großen Halle des Volkes am Vorabend des Nationalfeiertags in Peking.

Interview: Stefan Kornelius

Am 16. Oktober beginnt der 20. Kongress der Kommunistischen Partei in China - ein einschneidendes Ereignis, weil Parteichef Xi Jinping die Amtszeitregel durchbrechen und sich als Dauermachthaber etablieren wird. Kevin Rudd, früherer australischer Premierminister, spricht fließend Hochchinesisch und ist heute als Präsident der Asia Society einer der profundesten Analysten des chinesischen Systems.

SZ: Warum weiß man jetzt schon, dass der Parteitag historisch genannt werden wird?

Kevin Rudd: Xi Jinping wird zum dritten Mal zum Parteivorsitzenden ernannt - aber am Ende wird es wohl nur die dritte von fünf oder sechs Amtszeiten sein. Indem er die Begrenzung auf zwei Amtszeiten bricht, bringt er sich als Generalsekretär bis vermutlich 2037 in Stellung. Wir müssen uns also daran gewöhnen, dass nur er da sein wird - und Wladimir Putin bis 2036.

Alle schauen nur auf Xi Jinping. Was ist mit dem innersten Machtzirkel?

Die Besetzung und die ideologische Linie der gesamten Spitze sind für das innenpolitische Vertrauen und das Vertrauen der Wirtschaft entscheidend. Wenn Xi Jinping die Marktkräfte nicht wieder entfesselt, wird China lange Zeit mit gebremstem Wachstum zu kämpfen haben.

Xi hat den Wirtschaftseinbruch durch eine harte Lockdown-Politik verschuldet. Warum erreicht der Ärger darüber die Führung nicht wirklich?

Die Werkzeuge des autoritären Staates funktionieren. Sie können mit den abweichenden Meinungen in brutaler Weise fertig werden. Wichtig ist aber auch die genaue Analyse der wirtschaftlichen Verlangsamung: Das ist ja nicht nur das Ergebnis des Covid-Lockdowns, sondern auch Folge der Entscheidung aus dem Jahr 2017, die Wirtschaftspolitik nach links zu verschieben, die Staatsbetriebe dem Privatsektor vorzuziehen, die Tech-Plattformen anzugreifen, den Anteil der privatwirtschaftlich geführten Unternehmen zu senken und den Finanzsektor durch eine Anti-Korruptionskampagne zu treiben. Dazu kommen die Probleme der Demografie. All das hat den Konjunkturoptimismus sichtbar geschwächt und private Kapitalinvestitionen verlangsamt.

Detailansicht öffnen "China arbeitet aktiv mit den Russen, um die Menschenrechte von den Instrumenten der internationalen Politik zu trennen", sagt China-Experte Kevin Rudd, der zwei Mal Australiens Regierungschef war. (Foto: MICK TSIKAS/imago images/AAP)

Ist nach dem Parteikongress mit einer Wende zu rechnen?

Xi kann die Lockdown-Politik mit Schwierigkeiten ändern, daran wird gearbeitet. Sollte er aber zugeben, dass die Abkehr vom Markt und der Privatwirtschaft ein Fehler gewesen war, käme das einem bedeutenden politischen Gesichtsverlust gleich. Chinas Wirtschaft wird sich also irgendwie durchwursteln, aber nicht zu den früheren Wachstumszahlen zurückkehren.

Kreisen die Geier schon? Entscheidet sich Xis Schicksal mit den Wachstumszahlen?

Nein. Weil er ein Meister-Machiavellist ist. Er hat alle Ebenen der Macht unter seine persönliche Kontrolle gebracht: den Geheimdienstapparat, den Sicherheitsapparat, die Volksbefreiungsarmee und die paramilitärischen Kräfte der Polizei. Wenn sie dazu die neuen Überwachungstechnologien nehmen, Gesichtserkennung, Sozialkredite und die anderen Mittel der politischen Kontrolle - Methoden, von denen Mao oder Stalin geträumt hätten.

Was sagt das aus über die Führungskultur?

Alles geschieht systematisch in der Partei. Xi Jinping hat das System an seinen leninistisch linken Rand gerückt. Die Partei steht nun im Mittelpunkt von allem. Parallel dazu sehen wir die uralte Auseinandersetzung in der chinesischen KP zwischen den Ideologen und den Technokraten. Deng Xiaoping bevorzugte die Experten, Mao die Roten. Xi Jinpings nimmt beide, aber zuerst die Ideologen.

Woher die Furcht vor der Macht der Privatwirtschaft?

Die Führungspersonen der Privatwirtschaft könnten einflussreicher als die Partei werden. Der Privatsektor macht 61 Prozent des Bruttosozialproduktes Chinas aus, der öffentliche Sektor nur 49 Prozent. Als leninistische Partei reagiert man nicht wie die US-Demokraten und steuert mit ein bisschen Fiskalpolitik, ein bisschen Industriepolitik und Geldpolitik. Nein danke, da will man eine viel umfassendere Kontrolle über das System, weil man keine alternativen Zentren der Loyalität oder des ideologischen Glaubens entstehen lassen will.

Kann diese Ideologie nur mi Xi Jinping an der Spitze funktionieren?

Er hat enorme politische Energie, große ideologische Disziplin. Dank der kombinierten Macht von Staat und Partei projiziert er all dies durch das System. Die Schlüsselfrage für einen Dialektiker wie Xi ist aber: Wann setzt die politische Reaktion ein, nachdem die Menschen Freiheiten verloren haben - in Kunst, Kultur, Universitäten, religiösen Institutionen, ethnische Gemeinschaften und natürlich im Privatsektor? Der traditionelle Sozialvertrag der chinesischen Gesellschaft steht unter Druck.

Die Partei garantiert Wachstum und Wohlstand im Gegenzug für die Preisgabe politischer Rechte.

Wenn sich das Wachstum verlangsamt, dann untergräbt man den Sozialvertrag. Das schafft Druck im System, den Xi Jinping vorübergehend mit den Zwangsmitteln von Partei und Staat kontrollieren kann. Wenn er das langfristig nicht anspricht, dann weiß er als guter Dialektiker, dass er Gegendruck erzeugt.

Ist dieser Wendepunkt vielleicht schon erreicht - wenn man sich die wütenden Bilder aus Shanghai vom Lockdown vor Augen führt?

Das ist richtig, auch die Proteste in Zhengzhou oder anderswo nach dem Zusammenbruch von Kreditbanken waren bemerkenswert. Die Leute mussten ihre Darlehen weiterzahlen, obwohl sie niemals die Immobilien erhalten würden. Die Antwort der fürsorgenden Partei: Wir verhaften Euch alle. Das ist brutal. Aber vergessen wir nicht: Der Kontrollapparat ist größer als die gesamte Volksbefreiungsarmee.

Was motiviert Xi Jinping?

Ich bezeichne ihn als marxistischen Nationalisten. Das klingt wie ein Widerspruch - entweder ist man Marxist oder Nationalist. Nicht bei Xi Jinping. Das ideologische Bekenntnis zu Marxismus und Leninismus ist für ihn zentral. Es gibt eine marxistisch-leninistische Wiederentdeckung: Das Recht ist auf unserer Seite, die Partei bleibt Vorreiterin der Revolution, und die Kräfte des historischen Determinismus sehen Chinas Überlegenheit gegenüber den Amerikanern. Der zweite Teil seines Glaubensgerüsts ist der chinesische Nationalismus. Hier stellt er fest, dass China mächtiger wird, die USA und der Westen hingegen an Einfluss verlieren. Deswegen erwächst die Chance auf die große Wiedergeburt der chinesischen Nation - pünktlich in sieben Jahren, zum hundertsten Jahrestag der Gründung der Volksrepublik.

Der Marxismus ist auf Weltgeltung angelegt, die Revolution wird von der Internationalen getragen. Will Xi das?

Auch China will seinen Marxismus-Leninismus international durchsetzen. Es bietet ein Wachstumsmodell für die sich entwickelnde Welt an. Wir nennen das Staatskapitalismus. Es bietet Überwachungstechnologien an. Nicht gewählte Regime können so an der Macht bleiben und ihr staatskapitalistisches System betreiben. China arbeitet aktiv mit den Russen, um die Menschenrechte von den Instrumenten der internationalen Politik zu trennen. Die globale Entwicklungsinitiative, die globale Sicherheitsinitiative und die Seidenstraßeninitiative arbeiten marxistisch-leninistische Konzepte ein. Da entsteht Chinas globaler Fußabdruck, eine neue Form des Multilateralismus.

Diese Politik wird zunehmend als nackter Autoritarismus wahrgenommen. Was kann der ideologische Apparat tun, um alldem das Mäntelchen einer neuen Ordnung umzuhängen?

Zum Studium des Marxismus-Leninismus gehören der historische Determinismus, der historische und dialektische Materialismus. Die Ideologen glauben, dass die deterministischen Kräfte in der Geschichte Wind in ihre Segel blasen. Der Diskurs handelt vom Aufstieg des Ostens und dem Abstieg des Westens. Der Niedergang des Westens wird durch den Idioten Trump verkörpert, durch Boris Johnson, den Brexit und die Diskfunktionalität der westlichen Demokratien. Ist das populär? Ja, wenn man Seidenstraßen-Projekte oder Überwachungstechnologie für den Machterhalt von Regimen abliefert, wenn man die Gravitationskraft des chinesischen Marktes nutzt.

Detailansicht öffnen "Methoden, von denen Mao oder Stalin geträumt hätten": Die Macht der Führung stützt sich auf einen gewaltigen Kontrollapparat. Die Bildmontage illustriert das in China verwendete System zur Gesichtserkennung. (Foto: Olaf Kraehn /imago images)

Für die chinesische Führung ist die Bipolarität der Welt also schon eine abgemachte Sache?

Die offizielle Sicht ist, dass China weiterhin die Globalisierung unterstützt, schiedsrichterlich betreut vom Multilateralismus der Vereinten Nationen und etwas weniger bedeutsam den Institutionen des Bretton-Woods-Systems. Nach der internen ideologischen Wahrnehmung handelt es sich aber um eine bipolare Welt, deren Anker in China und den Vereinigten Staaten liegen. Das sind zwei ähnliche Großmächte, aber die Gravitationskraft Chinas ist nun größer als die der USA.

Was aber hat das noch mit der Realität zu tun? Reden wir also von einem Theoriegespinst?

Wir stehen in der Gefahr, dass wir das alles für ideologischen Zierrat halten. Weil wir uns weigern zu akzeptieren, dass dieser ideologische Rahmen fest mit dem chinesischen System verbunden ist. In Xi Jinping sehen wir die Rückkehr des ideologischen Mannes. Je früher der Westen das versteht, desto besser. Ob das nun Erfolg haben wird oder nicht, ist eine völlig andere Frage.

Hat die in China investierende Industrie genug Hirnschmalz eingesetzt, um diese Ideologie zu verstehen?

Wenn sie eine große Firma führen, dann stellen sich in der Tat ein paar Fragen: Wird es langfristig geringeres Wachstum in China geben? Bisher dachte man, dass China zur Jahrhundertmitte über die zweifache Wirtschaftskraft der USA verfügen könnte. Dann müssen wir uns die Sicherheit globaler Lieferketten anschauen. Müssen wir in der Zukunft mit politischen Unterbrechungen der Lieferketten rechnen, etwa wenn eine Militäraktion gegen Taiwan ausgelöst wird? Im Falle von Sanktionen: Wo stehe ich dann?

China muss zunehmend durch das Prisma der Sicherheitspolitik betrachtet werden. Ist der russische Krieg eine Last aus der Perspektive Pekings - oder gar ein Werkzeug für eigene Zwecke?

Die chinesisch-russischen Beziehungen haben ihren eigenen Wert. Durch die immer größere Normalisierung muss sich China überhaupt keine Sorgen mehr machen über seine gewaltige Grenze im Norden mit Russland. Das ist gemessen an den vorausgegangenen Jahrhunderten wichtig für die politische Psychologie Chinas.

Russland funktioniert aus chinesischer Perspektive wie eine immerwährende strategische Ablenkung für die Vereinigten Staaten - im Nahen Osten, in Nordafrika oder in Europa. Und weil für die internationalen Märkte die Türen nach Russland geschlossen sind und bleiben, lernt Russland, dass China eine langfristig sichere und billige Quelle für Handelswaren ist, bezahlt in Rohstoffen, Energie und Agrarprodukten. Aus Xi Jinpings Perspektive hat Russland seinen Platz als Juniorpartner einer Beziehung eingenommen. Das war historisch betrachtet nicht immer der Fall. Wenn man nun fünf Millionen Russen und 740 Millionen Chinesen um den russischen Fernen Osten herum platziert, dann hilft das China.

Detailansicht öffnen Mit bedrohlichen Militärmanövern in der Straße von Taiwan und simulierten Angriffen auf den Inselstaat demonstrierte Peking im August seinen Machtanspruch. (Foto: Lin Jian/Xinhua/ap/dpa)

Was ist der Nachteil?

Die Europäer sind jetzt deutlich skeptischer gegenüber China, auch weil die strategischen Gemeinsamkeiten zwischen China und Russland größer sind als angenommen. Wo es wirklich ärgerlich wird für Xi Jinping: Aus alldem könnte eine langfristige Sorge um Wirtschaftssanktionen entstehen für den Fall, dass China gegenüber Taiwan Maßnahmen ergreift.

Sind Xi Jinpings imperiale Ambitionen nur auf Taiwan beschränkt, oder gehen sie darüber hinaus?

Xi Jinping sieht sich als Mann der Geschichte. Meine Erfahrung mit Männern der Geschichte: In der Regel wollen sie Grenzen verändern. Deswegen ist Taiwan abgehakt, das Südchinesische Meer abgehakt, das Ostchinesische Meer abgehakt, die chinesisch-indische Grenze abgehakt. China möchte Ostasien und den Pazifik strategisch von den Vereinigten Staaten entkoppeln, indem man das Ende der Allianz mit den fünf Vertragspartnern der USA herbeiführt.

Lässt sich diese Dynamik brechen?

Xi Jinpings Antwort ist immer dieselbe: Die Welt reagiert auf die Anziehungskraft des chinesischen Marktes. Am Ende winken unglaubliche wirtschaftliche Vorteile in aller Welt, inklusive Deutschland durch die Anziehungskraft dieses 1000-Pfund-Gorillas. China wird nach eigener Vorstellung am Ende geoökonomisch triumphieren.

Sie treten sehr dafür ein, diese strategische Auseinandersetzung mit China zu nach Regeln zu steuern. Wie soll das gehen?

Ich gehe davon aus, dass bis weit in die 20er Jahre hinein keine der beiden Seiten Interesse an einem Krieg hat. Keine Seite kann sicher sein, dass sie einen Krieg um Taiwan auch gewinnen wird - militärisch, politisch, ökonomisch. Deswegen müssen wir eine zufällig ausgelöste Eskalation verhindern. Man könnte also Leitplanken vereinbaren, etwa zu den Krisengebieten, nukleare Proliferation, Nordkorea, Cyber und Weltraum, damit jede Seite die roten Linien der anderen Seite kennt. Wenn man sie überschreitet, dann riskiert man eine massive Eskalation.

Wäre es nicht ehrlich, man würde die Realität benennen und die Staatlichkeit Taiwans anerkennen?

Davon halte ich nichts. Das strategische Ziel um Taiwan sollte es sein, den Status Quo zu erhalten. Taiwan muss sich als robuste Demokratie zeigen, als hochkompetitive Wirtschaft, als offene Gesellschaft, mit dem Schutz der Menschenrechte und der Gleichbehandlung. Das ist bemerkenswert genug in einem konfuzianischen Ostasien. Ein unabhängiger taiwanesischen Staat würde die rote Linie verletzen.