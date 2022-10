Peking will seine Merkel zurück

Die Ex-Kanzlerin ist in China immer noch die zweitbeliebteste Deutsche. Insgesamt macht man sich dort aber viel weniger Gedanken über Deutschland als umgekehrt.

Von Florian Müller

Wer sich ein wenig in der chinesischen Netzwelt herumtreibt, erkennt das Dilemma der chinesischen Außenpolitik: Eigentlich mag China den Westen und will auch von ihm gemocht werden. Klar, das gilt nicht für alle. Nicht für die USA, denn die missgönnen China den Aufstieg zur Weltmacht. Auch nicht für die Briten, die sind dem Urteil chinesischer Internetnutzer zufolge arrogant und viel zu nah an den Amerikanern. Genauso wenig für die unzuverlässigen Franzosen. Aber ein Land sticht heraus: Deutschland.