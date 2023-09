China hat einen neuen Botschafter für Afghanistan. Wie der Sprecher der in Afghanistan regierenden Taliban am Mittwoch bekanntgab, trat Zhao Xing mit einer Zeremonie in Kabul sein Amt an. Das Außenministerium in Peking bestätigte den Botschafterwechsel. China gehört zu den wenigen Ländern, die seit der erneuten Machtübernahme der Taliban im August 2021 noch mit einer Botschaft in Afghanistan vertreten sind. Die Taliban suchen wirtschaftliche Beziehungen zu anderen Ländern, etwa zur Erschließung der zahlreichen Rohstoffe des Landes und hoffen auf China. Im Januar gaben die Taliban bekannt, mithilfe von millionenschweren chinesischen Investitionen ein Ölfeld erschließen zu wollen. Doch haben bisher weder China noch andere Länder der Welt die Taliban anerkannt, die international vor allem wegen ihrer Beschneidung von Frauenrechten in der Kritik stehen.