Sichtbarstes Zeichen des Aufstiegs Chinas als Militärmacht ist ein Schiff. Lange war es nur als Typ 001A bekannt: der erste selbst gebaute Flugzeugträger der Volksbefreiungsarmee, im März 2015 auf Kiel gelegt und am 26. April 2017 vom Stapel gelaufen. Die Shangdong, wie chinesische Medien den auf russischen Plänen basierenden Träger inzwischen nennen, soll im kommenden Jahr in Dienst gegen. Die Nanchang, der erste von acht geplanten Raketenkreuzern vom Typ 055, ist dagegen schon bei der Südflotte im Einsatz. In deren Zuständigkeitsbereich fällt das Südchinesische Meer - die zentrale Arena der heraufziehenden geopolitischen Großmacht-Auseinandersetzung mit den USA.