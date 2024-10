Von Lea Sahay, Peking

Es waren Worte des uneingeschränkten Beistands, die Chinas Außenminister Wang Yi im September an Irans Präsident Massud Peseschkian richtete. Egal, wie sich die internationale und regionale Lage verändere, erklärte Wang am Rande der UN-Vollversammlung in New York, die Volksrepublik sei immer ein vertrauenswürdiger Partner Irans. Sein Versprechen: „China wird Iran unterstützen.“