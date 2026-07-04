Chinas Präsident Xi Jinping hat zwei Offiziere in den Generalsrang befördert und damit den Umbau seiner Militärführung fortgesetzt. Wie staatliche Medien am Freitag berichteten, handelt es sich um Zhang Shuguang und den Kommandeur der Luftwaffe, Wang Gang. Zhang Shuguang übernimmt zudem die Leitung der einflussreichen Disziplinarkommission der Zentralen Militärkommission und wird damit zum obersten Korruptionsbekämpfer des Militärs. Er löst Zhang Shengmin ab, der den Posten seit 2017 innehatte.