Zum Hauptinhalt springen

AsienXi setzt Umbau von Chinas Militärspitze fort

Chinas Präsident Xi Jinping sitzt selbst im obersten militärischen Führungsgremium. (Archivbild)
Chinas Präsident Xi Jinping sitzt selbst im obersten militärischen Führungsgremium. (Archivbild) Gianluigi Guercia/Pool AFP/AP/dpa

In den vergangenen Jahren wurden etliche hohe Beamte beim chinesischen Militär entlassen. Jetzt steigen zwei Offiziere in den Generalsrang auf.

SZ bei Google bevorzugen

Chinas Präsident Xi Jinping hat zwei Offiziere in den Generalsrang befördert und damit den Umbau seiner Militärführung fortgesetzt. Wie staatliche Medien am Freitag berichteten, handelt es sich um Zhang Shuguang und den Kommandeur der Luftwaffe, Wang Gang. Zhang Shuguang übernimmt zudem die Leitung der einflussreichen Disziplinarkommission der Zentralen Militärkommission und wird damit zum obersten Korruptionsbekämpfer des Militärs. Er löst Zhang Shengmin ab, der den Posten seit 2017 innehatte.

Die Neubesetzung ist Teil einer seit Jahren andauernden Anti-Korruptions-Kampagne, bei der bereits zahlreiche hohe Beamte und Generäle entlassen wurden. Zwei frühere Verteidigungsminister waren im Mai zum Tode auf Bewährung verurteilt worden. Die Säuberungen haben dazu geführt, dass das ehemals siebenköpfige oberste militärische Führungsgremium Chinas nur noch aus Xi selbst und dem Vize-Vorsitzenden Zhang Shengmin besteht.

© SZ/rtr - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

China
:Xi lässt engen Vertrauten entmachten

Hat er sensible Informationen verraten – oder bloß den Führungsanspruch Xis infrage gestellt? Die Ermittlungen gegen General Zhang Youxia sind der vorläufige Höhepunkt einer Säuberungswelle im Militär, wie es sie seit Mao Zedong nicht mehr gegeben hat.

SZ PlusVon Lea Sahay

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite