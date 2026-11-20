Das Gipfeltreffen in der chinesischen Tech-Metropole Shenzhen war von Symbolik und Floskeln geprägt. Donald Trump bezeichnete den chinesischen Staatschef Xi Jinping und den russischen Präsidenten Wladimir Putin als seine Freunde und die Tatsache, dass Xi ihn vom Flughafen abholte, als großen Erfolg.
USADer Skandal um KI-Chips von Nvidia weitet sich aus
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Es gibt Hinweise darauf, dass US-Technologie für künstliche Intelligenz womöglich bei der chinesischen Armee gelandet ist. Während Präsident Trump in China weilte, wurden neue Details bekannt.
Von Charlotte Walser, Washington
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