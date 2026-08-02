Taiwan rückt häufig dann in die Nachrichten, wenn China militärisch droht. Doch Peking setzt auch auf andere Mittel, um den Anspruch auf Taiwan rechtmäßig erscheinen zu lassen, wie eine Studie zeigt.

Es ist meist das Kriegsszenario, das in der Taiwanstraße für Aufmerksamkeit sorgt. Wenn Chinas Militär wieder eine Blockade oder einen Angriff übt, liefert das auch das nötige Bildmaterial für soziale Medien oder die 20-Uhr-Nachrichten. Doch Experten warnen davor, Chinas tatsächliche Taiwan-Strategie eindimensional zu betrachten.