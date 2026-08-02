Zum Hauptinhalt springen

TaiwanstraßeWie China das Recht als Waffe einsetzt

Lesezeit: 3 Min.

Chinesische Touristen betrachten bei einem Bootstrip aus der Ferne taiwanesische Inseln.
Chinesische Touristen betrachten bei einem Bootstrip aus der Ferne taiwanesische Inseln. HECTOR RETAMAL/AFP

Taiwan rückt häufig dann in die Nachrichten, wenn China militärisch droht. Doch Peking setzt auch auf andere Mittel, um den Anspruch auf Taiwan rechtmäßig erscheinen zu lassen, wie eine Studie zeigt.

Von Lea Sahay, Peking

SZ bei Google bevorzugen

Es ist meist das Kriegsszenario, das in der Taiwanstraße für Aufmerksamkeit sorgt. Wenn Chinas Militär wieder eine Blockade oder einen Angriff übt, liefert das auch das nötige Bildmaterial für soziale Medien oder die 20-Uhr-Nachrichten. Doch Experten warnen davor, Chinas tatsächliche Taiwan-Strategie eindimensional zu betrachten.

Zur SZ-Startseite

Künstliche Intelligenz in China
:So selbstverständlich wie fließendes Wasser

In China ist künstliche Intelligenz keine Zukunftstechnologie, sondern Alltag. Sie liefert Nudeln, ersetzt den Arzt und paukt mit Schulkindern. Das verändert das Leben im Land rasant.

SZ PlusVon Gregor Scheu

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite