Eine bisher nicht identifizierte Lungenkrankheit ist in der zentralchinesischen Metropole Wuhan ausgebrochen. Bislang seien 44 Menschen erkrankt, heißt es laut der Gesundheitskommission der Stadt. Elf Erkrankte sollen in Lebensgefahr schweben. Vermutungen, es könnte sich um einen neuen Ausbruch der Lungenseuche Sars handeln, wollten Staatsmedien bisher nicht bestätigen. Grippeerkrankungen wurden ebenfalls ausgeschlossen. Die lokale Gesundheitskommission berichtete, viele der Infektionen könnten auf den Besuch eines Fischmarktes zurückgeführt werden. Die Erkrankten seien in Quarantäne untergebracht worden. An mehreren Flughäfen in Asien wurden die Gesundheitskontrollen verschärft. Darunter auch in Singapur und Hongkong. Die Weltgesundheitsorganisation setzte ein Untersuchungsteam ein.