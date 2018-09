4. September 2018, 18:46 Uhr China Kurze Verschnaufpause

Präsident Xi will sich als Wohltäter inszenieren - und scheitert.

Von Christoph Giesen

Wie so oft, wenn in Peking mal wieder eine wichtige Konferenz stattfindet: Der Himmel strahlte blau, die Rußschleudern am Stadtrand waren abgeschaltet, auf Befehl von oben. Mehr als 40 afrikanische Staats- und Regierungschefs waren für zwei Tage nach China gereist, Präsident Xi Jinping hielt Hof. Investitionen und Kredite in Höhe von 60 Milliarden Dollar versprach er seinen Besuchern. Xi, der Gönner und Wohltäter, der die Welt beschenkt, das ist das Bild, das haften bleiben soll bei den Chinesen. Eine willkommene Verschnaufpause für Xi, und das auch noch in so guter Luft!

Nur kam die Inszenierung in China selbst nicht sonderlich gut an. Bei rückläufigem Konsum, steigenden Steuern - jetzt sind noch einmal 60 Milliarden Dollar weg. "Bravo, unser neuer Führer", schrieb einer im Internet. Die Digitalpolizei löschte eifrig.

Nachhaltig wirkt Xis milde Gabe nicht, die Realität ist bald zurück, und mit ihr der schwelende Handelskonflikt mit den USA. Strafzölle in Höhe von 50 Milliarden Dollar haben beide Seiten bereits erhoben. Noch ist das für China zu stemmen, etwa zehn Prozent der Ausfuhren sind betroffen. Doch in Washington bereiten sie die nächste Runde vor, im Raum stehen 200 Milliarden Dollar. Das wird die wahre Herausforderung für Xi Jinping, die Nervosität ist groß.