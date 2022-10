"Wir können keine echte Opposition erkennen": Der Apparat von Staat und Partei kontrolliert in China weiterhin alles. Tourist vor dem KP-Museum in Peking.

Von Florian Müller

Die ersten der rund 2300 Delegierten sind am Donnerstag bereits eingetroffen zum Parteitag in Peking, der nur alle fünf Jahre stattfindet. Eine "Party für die Partei" soll es laut Nis Grünberg vom China-Thinktank Merics in Berlin werden. Gefeiert wird bei der am Sonntag beginnenden Versammlung aber vor allem einer: Xi Jinping, der sich dort seine dritte Amtszeit sichern will. Damit wirft Xi endgültig die Sicherheitsmaßnahmen über Bord, die die Kommunistische Partei nach den schlechten Erfahrungen der jahrzehntelangen Alleinherrschaft des Staatsgründers Mao Zedong eingeführt hatte. Auf dem Parteitag will er sich endgültig auf eine Stufe mit seinem historischen Vorgänger stellen lassen.

Während Xi laut Analysten als Nummer eins unangefochten an der Spitze der Partei - und damit des Militärs und der Regierung - bleibt, wird es spannend, wen er in seinen engsten Führungszirkel im Politbüro berufen wird. Die Merics-Fachleute gehen davon aus, dass die Mehrheit davon enge Vertraute sein werden. "Wir können keine echte Opposition erkennen, die organisiert ist oder ihm gefährlich werden könnte", sagt Grünberg. Allerdings könnte Xi angesichts der vielen wirtschaftlichen Probleme, verschlimmert durch die strenge Null-Covid-Politik, auch einige Technokraten befördern, die das Land wieder auf Kurs bringen sollen. Laut Grünberg deutet jedoch "alles auf eine Weiterführung seiner ideologischen Politik der letzten fünf bis zehn Jahre hin".

Frauen in der Führungsriege des Landes? Weitgehend Fehlanzeige

Diese Ideologie werde Xi auf dem Parteitag auch tiefer in die Verfassung der KP schreiben lassen, vermutet Grünbergs Kollegin Valarie Tan. Dies könne dann verwendet werden, um "die Anwendung von Gewalt zu rechtfertigen, um etwaige Spannungen im Parteienstaat zu entschärfen".

Tan weist auch auf die fehlende Repräsentation von Frauen in den obersten Führungsgremien der Partei hin. Frauen machten demnach 49 Prozent der chinesischen Bevölkerung aus, aber weniger als ein Drittel der Parteimitglieder und weniger als acht Prozent der Führungspositionen. Die einzige Frau im 25-köpfigen Politbüro werde dieses Jahr vermutlich in den Ruhestand gehen - und es gebe keine Garantie, dass eine neue Frau berufen wird. Dies sorge dafür, dass die vorherrschende Gewalt gegen Frauen und deren ökonomische Benachteiligung in der Politik zu wenig Beachtung findet, und werde sich am Ende im Kampf gegen den demografischen Wandel rächen. "Es schreckt Frauen wirklich davon ab, ein Kind zu bekommen", warnt Tan.

Obwohl Xis dritte Amtszeit in einer der "schwierigsten Wirtschaftslagen, die Peking seit Jahrzehnten erlebt hat," beginnen wird, erwartet auch der Ökonom Jacob Gunter keine großen Kursänderungen vom Parteitag. Xi werde weiter versuchen, die bislang vom Export abhängige Wirtschaft stärker auf Binnenkonsum umzustellen. Auch werde er versuchen, die technologische Abhängigkeit von den USA weiter zu verringern - insbesondere nach den neuen Exportverboten für Computerchips der US-Regierung vergangene Woche. Schließlich werde Xi versuchen, seine Kontrolle über wichtige Wirtschaftsbereiche wie den Immobiliensektor oder die Finanzmärkte weiter auszubauen.