Parteitag in China

Wirtschaftsbosse locken mit Schmiergeldern und Reisen: Yachthafen in Hongkong.

Über kaum ein Thema redet Xi Jinping so gern wie über das "Krebsgeschwür" der Korruption in der Kommunistischen Partei. Mit seiner Kampagne hat er bereits einige Rivalen aus dem Weg geräumt, doch sie hat auch unerwünschte Nebeneffekte.

Von Florian Müller

In Kisten getarnt als "Meeresfrüchte" sei das Schmiergeld gekommen, berichtete der entmachtete chinesische Vize-Polizeiminister Sun Lijun in einer Dokumentation, die Anfang des Jahres viel Aufsehen erregte. Insgesamt will er über 20 Jahre Bestechungsgelder und Gegenstände im Wert von 93 Millionen Dollar angenommen haben, dafür, dass er die Karrieren von Parteikollegen beförderte. Seiner Seilschaft sollen ein Ex-Justizminister und mehrere Polizeichefs großer Städte angehört haben. "Ich habe meine Ideale verraten", sagt er im Staatsfernsehen zur besten Sendezeit. Als Mitarbeiter des Sicherheitsapparats hätte er das Gesetz verteidigen müssen. "Niemals hätte ich gedacht, dass ich ein Zerstörer von Rechtsstaatlichkeit, Fairness und Gerechtigkeit sein würde." Vergangenen Monat wurde er öffentlichkeitswirksam zu lebenslanger Haft verurteilt.