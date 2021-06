Von Lea Sahay

Über Pekings Himmel kreisen bereits die Hubschrauber. Sie üben ihren Formationsflug, gemeinsam bilden sie die Zahl 100. In den Buchhandlungen stapeln sich die Neuerscheinungen, 22 Filme laufen dieses Jahr in den Kinos an. Sie alle kennen nur ein Thema: den 100. Jahrestag der Gründung der Kommunistischen Partei (KP), den Chinas Herrschaftspartei am 1. Juli feiert. Zehntausend Jahre lebe die KP, verkünden rote Banner.