Von Christoph Giesen, Peking

China will keine neuen Kohlekraftwerke im Ausland mehr bauen. Das erklärte der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping in seiner aufgezeichneten Rede bei der UN-Generaldebatte am Dienstagabend in New York. "China wird die Unterstützung anderer Entwicklungsländer bei der Entwicklung grüner und kohlenstoffarmer Energie verstärken und keine neuen Kohlekraftwerke im Ausland bauen", versprach Xi. Chinesische Staatskonzerne haben in den vergangenen Jahren Hunderte Kohlekraftwerke in anderen Ländern errichtet und in der Volksrepublik selbst werden - trotz Kritik von Umweltschützern - weiterhin neue Kraftwerke geplant und gebaut. Die Hälfte der weltweit geförderten Kohle wird in China verbrannt.

Etliche Details ließ Xi offen: Wann tritt die Regelung in Kraft? Gilt sie auch für Kraftwerke, die bereits genehmigt, aber noch nicht gebaut worden sind? Die meisten von chinesischen Konzernen fertiggestellten Kohlkraftwerke, etwa in Indonesien, Vietnam oder Bangladesch, wurden im Rahmen der der neuen Seidenstraße, dem größten Infrastrukturprogramm der Welt errichtet. 2013 hatte Xi das Projekt unter dem Namen "ein Gürtel, eine Straße" erstmals vorgestellt, es ist ein Netz an Investitionen, das fast 70 Prozent der Erdbevölkerung umfassen soll. Projekte im Wert von mehr als einer Billion Dollar. Seit 2017 ist das Programm in der Verfassung Kommunistischen Partei verankert. Laut chinesischer Propaganda profitiert die gesamte Welt davon: Neue Straßen und Bahntrassen, neue Häfen und U-Bahnen, vor allem aber mehr Handel - überall. Tatsächlich erhalten vor allem chinesische Unternehmen die Aufträge und die allermeisten davon sind nicht sonderlich ökologisch: Eine Studie des des Institute of International Finance aus Washington kam 2020 zu dem Ergebnis, dass 85 Prozent der Seidenstraßen-Projekte mit hohen Treibhausgasemissionen verbunden sind. Durch das chinesische Bauverbot von Kohlekraftwerken könnte dieser Anteil nun erheblich sinken.

In seiner Videobotschaft betonte Xi nun, wie wichtig es sei, die globale Umweltpolitik zu verbessern, aktiv auf den Klimawandel zu reagieren und eine Lebensgemeinschaft für Mensch und Natur zu schaffen. Er sagte auch, dass der Übergang zu einer grünen und kohlenstoffarmen Wirtschaft beschleunigt und eine grüne Erholung und Entwicklung erreicht werden müsse. "China wird sich bemühen, den Höhepunkt der Kohlendioxidemissionen vor 2030 zu erreichen und bis 2060 kohlenstoffneutral zu werden. Dies erfordert enorme Anstrengungen, und wir werden alles daransetzen, diese Ziele zu erreichen", sagte Xi. Dieses Ziel hatte er zum ersten Mal im Herbst 2020 angekündigt, auch per Videobotschaft bei den Vereinten Nationen.

"China verdient großes Lob für seine Zusage, den Bau von Kohlekraftwerken im Ausland einzustellen - das erste Entwicklungsland, das eine solche Zusage macht, und das letzte der großen öffentlichen Geldgeber für Kohle in Übersee, das dies tut", sagt Kevin P. Gallagher, Professor für Global Development Policy an der Boston University. Auch der US-Klimabeauftragte John Kerry begrüßte die Ankündigung und sagte in einer Erklärung, er sei "absolut erfreut zu hören, dass Präsident Xi diese wichtige Entscheidung getroffen hat".