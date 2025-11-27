Zum Hauptinhalt springen

Klimawandel in ChinaWarnung vor dem großen Wasser

Lesezeit: 4 Min.

Der Klimawandel verändert die Wetterbedingungen in China rasant. In diesem Sommer wurde auch Maying überschwemmt, eine Stadt in der zentralchinesischen Provinz Jiangxi.
Der Klimawandel verändert die Wetterbedingungen in China rasant. In diesem Sommer wurde auch Maying überschwemmt, eine Stadt in der zentralchinesischen Provinz Jiangxi. (Foto: STR/AFP)

In China leiden die Menschen unter verheerenden Überschwemmungen. Peking will weitere Katastrophen mit Frühwarnsystemen verhindern. Doch die können sich viele Regionen nicht leisten.

Von Lea Sahay und Gregor Scheu, Peking

Im Juli 2025 wurde die Region um Peking und die Hauptstadt selbst überschwemmt. Der Regen hatte abends begonnen und wurde schnell immer heftiger. Nur wenige Stunden später kam die Flut: Wassermassen schossen von den Bergen ins Tal, spülten Autos von den Straßen und überfluteten Dörfer. Trotz frühzeitiger Warnungen und der Evakuierung von Zehntausenden starben mindestens 44 Menschen.

