Im Juli 2025 wurde die Region um Peking und die Hauptstadt selbst überschwemmt. Der Regen hatte abends begonnen und wurde schnell immer heftiger. Nur wenige Stunden später kam die Flut: Wassermassen schossen von den Bergen ins Tal, spülten Autos von den Straßen und überfluteten Dörfer. Trotz frühzeitiger Warnungen und der Evakuierung von Zehntausenden starben mindestens 44 Menschen.
Klimawandel in ChinaWarnung vor dem großen Wasser
In China leiden die Menschen unter verheerenden Überschwemmungen. Peking will weitere Katastrophen mit Frühwarnsystemen verhindern. Doch die können sich viele Regionen nicht leisten.
Die zweitgrößte Wirtschaftsnation der Welt vergiftete Flüsse, ließ Städte im Smog versinken – und nahm die Klimakrise dann so ernst, dass sie sich neu erfand. Jetzt steht China vor der nächsten Hürde.
