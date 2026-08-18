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Kinodrama aus ChinaPeking tischt Hollywood Antikriegsfilm auf

Lesezeit: 4 Min.

Xu Fu ist Koch in einem chinesischen Restaurant im Nahen Osten. Als er in die Wirren des Krieges gerät, erweist er sich als Alltagsheld.
Xu Fu ist Koch in einem chinesischen Restaurant im Nahen Osten. Als er in die Wirren des Krieges gerät, erweist er sich als Alltagsheld. Quelle: Youtube, Screenshot SZ

Ein chinesisches Leinwanddrama schlägt Gewinn aus dem Versagen der USA im Nahen Osten. Das Propagandawerk ist ein Megaerfolg.

Von Lea Sahay, Peking

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Montagabend in einem Pekinger Kino. Der Saal ist fast ausverkauft. Nach zehn Minuten fließen die ersten Tränen. Auf der Leinwand kämpft ein chinesischer Koch im Chaos eines Kriegs im Nahen Osten ums Überleben – und rettet zugleich 24 Waisenkinder. Das ist die Handlung von „Once Upon a Time in the Middle East“. Der Film startete im August in China und wurde rasch zum Megahit.

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