Montagabend in einem Pekinger Kino. Der Saal ist fast ausverkauft. Nach zehn Minuten fließen die ersten Tränen. Auf der Leinwand kämpft ein chinesischer Koch im Chaos eines Kriegs im Nahen Osten ums Überleben – und rettet zugleich 24 Waisenkinder. Das ist die Handlung von „Once Upon a Time in the Middle East“. Der Film startete im August in China und wurde rasch zum Megahit.