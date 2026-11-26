Chinesische Hochschulen setzen auf künstliche Intelligenz, um die Aufmerksamkeit ihrer Studenten zu messen. Wer im Hörsaal eifrig mitschreibt, hat da womöglich schon ein Problem.

Wer an der chinesischen Eliteuniversität Nanjing einen guten Eindruck hinterlassen will, sollte möglichst nicht den Kopf hängen lassen. Wortwörtlich. In den Hörsälen ist dort nämlich ein KI-Kamerasystem installiert, das die Aufmerksamkeit der Studenten messen kann. Mal kurz aufs Handy schauen? Schon könnte man der KI negativ auffallen. Manche Dozenten kündigten ihren Studenten bereits an, dass die Daten der KI künftig sogar in die Notengebung einfließen sollen.