Wie China den Westen manipulieren will

Neben wirtschaftlichem Druck, Spionen und Hackern setzt Peking auch zunehmend subtilere Mittel ein, um demokratische Staaten in seinem Sinne zu beeinflussen. Beispiele aus Kanada und den Niederlanden.

Von Thomas Kirchner und Lea Sahay

Es sind drastische Worte, mit denen der Kanadier Jonathan Manthorpe den Einfluss Chinas in seinem Heimatland beschreibt. Kanada, schreibt der Journalist 2019 in einem Buch, sei zu einem Schlachtfeld für die Kommunistische Partei Chinas geworden. Eine Kampfzone, in der sie ihre Widersacher terrorisiere, erniedrige und kastriere. Längst herrsche ein Krieg, kaum bemerkt, aber vor aller Augen. Geführt von Diplomaten, Spionen, Sicherheitsbeamten und heimischen Agenten der KP. Ihr Ziel: andere gefügig machen und den kanadischen Institutionen und Menschen ihre Vorstellungen aufzwingen.