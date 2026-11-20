Trump, Putin und Xi in Shenzhen : Das Lächeln des Xi Jinping

Beim Dreiergipfel in China sind Trump und Putin fast schon eine Art Staffage für den großen Herrscher: Xi empfängt, Xi lenkt. Für die Chinesen heißt das, dass sie endlich wieder da sind, wo sie ihrer Meinung nach immer schon hingehören: in der Mitte der Welt.