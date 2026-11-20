In sozialen Medien machen vor allem kuriose Bilder des Apec-Gipfels die Runde, etwa Tänzer, die für US-Präsident Donald Trump seinen Lieblingssong „YMCA“ im nordkoreanischen Stil vortragen. Doch abseits des Spektakels um das eher substanzarme Dreiertreffen gab es diese Woche in Shenzhen durchaus konkrete Ergebnisse. Etwa zwischen China und Kanada.
Kanada und ChinaKanada will Exporte nach China um 50 Prozent steigern
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Premierminister Carney setzt sich für eine bessere Zusammenarbeit der Mittelmächte ein. Gleichzeitig sucht er die Nähe zu Peking – und vereinbart am Rande des Apec-Gipfels neue Zollausnahmen.
Von Lea Sahay, Peking
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