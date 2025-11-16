Ein Verband der chinesischen Küstenwache ist am Sonntag in die Gewässer der von Japan kontrollierten Senkaku-Inseln eingedrungen und hat so die Spannungen mit Tokio verschärft. Chinas Küstenwache sprach von einer Patrouille zur „Durchsetzung von Rechten“. Die Beziehungen der Ländern sind angespannt, seit Japans Regierungschefin Sanae Takaichi am 7. November eine militärische Reaktion ihres Landes auf einen möglichen chinesischen Angriff auf Taiwan nicht ausschloss. Takaichi hatte am 7. November im Parlament gesagt, dass ein hypothetischer chinesischer Angriff auf das demokratisch regierte Taiwan eine militärische Reaktion Tokios auslösen könnte. Dies löste wütende Reaktion in Peking aus. Es sieht Taiwan als abtrünnige Provinz und schließt Gewalteinsatz nicht aus, um die Insel unter seine Kontrolle zu bringen. Die Regierung in Taipeh weist die Souveränitätsansprüche Pekings zurück. Seit den Äußerungen Takaichis hat China den Druck auf Japan erhöht. Der chinesische Generalkonsul in Osaka sagte, „wer den Kopf herausstreckt, dem wird er abgeschlagen“, woraufhin Tokio formellen Protest einlegte. Taiwans Verteidigungsministerium meldete am Sonntag den Einsatz von 30 Militärflugzeugen und sieben Marineschiffen Chinas im Luftraum und in den Gewässern um die Insel binnen 24 Stunden.