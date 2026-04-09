Lange hielt sich China im Iran-Krieg auffällig zurück. Nun aber spricht vieles dafür, dass Peking im entscheidenden Moment Einfluss genommen hat. „Ich höre: Ja“, sagte US-Präsident Donald Trump auf die Frage, ob China auf Iran eingewirkt habe. Auch die New York Times berichtet unter Berufung auf iranische Offizielle, Peking habe Teheran zu Flexibilität und Deeskalation gedrängt.
Iran-KriegChina, der Vermittler im Verborgenen
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Peking hat vor der Waffenruhe mit den USA offenbar auf Iran eingewirkt. Teheran hofft nun auf weitere Unterstützung, doch das könnte vergeblich sein.
Von Lea Sahay, Peking
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