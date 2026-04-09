Zum Hauptinhalt springen

Iran-KriegChina, der Vermittler im Verborgenen

Lesezeit: 3 Min.

Chinas UN-Botschafter Fu Cong im Sicherheitsrat, wo China und Russland eine Resolution aus Bahrain zur Straße von Hormus abgelehnt haben.
Chinas UN-Botschafter Fu Cong im Sicherheitsrat, wo China und Russland eine Resolution aus Bahrain zur Straße von Hormus abgelehnt haben. Jeenah Moon/REUTERS

Peking hat vor der Waffenruhe mit den USA offenbar auf Iran eingewirkt. Teheran hofft nun auf weitere Unterstützung, doch das könnte vergeblich sein.

Von Lea Sahay, Peking

Lange hielt sich China im Iran-Krieg auffällig zurück. Nun aber spricht vieles dafür, dass Peking im entscheidenden Moment Einfluss genommen hat. „Ich höre: Ja“, sagte US-Präsident Donald Trump auf die Frage, ob China auf Iran eingewirkt habe. Auch die New York Times berichtet unter Berufung auf iranische Offizielle, Peking habe Teheran zu Flexibilität und Deeskalation gedrängt.

Zur SZ-Startseite

Iran-Krieg
:Wieso China trotz Energiekrise cool bleibt

Die Volksrepublik ist der weltweit größte Importeur von Rohöl. Müsste die Blockade der Straße von Hormus die Regierung da nicht beunruhigen?

SZ PlusVon Lea Sahay

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite