Die Verhandlungen zwischen den USA und Iran sind vorerst gescheitert, wie es weitergeht, ist offen. Als zentrale Kraft im Hintergrund gilt China, das laut US-Präsident Donald Trump bei der Waffenruhe Einfluss auf Iran genommen haben soll. Warum das Land dennoch auffallend zurückhaltend bleibt, erklärt Angela Stanzel, Expertin für Chinas Außen- und Sicherheitspolitik. China wolle sich alle Karten offenhalten und sehe sich ohnehin darin bestätigt, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen.