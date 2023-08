Die chinesischen Behörden erwägen strengere Regeln für die Internetnutzung von Kindern und Jugendlichen. Was halten Eltern davon? Ein Besuch in einem Spieleparadies in Peking.

Von Lea Sahay, Peking

Ein paar Yuan wollen die beiden Mädchen noch verspielen, ihre Mutter nickt. Sie rennen zurück in die Dunkelheit, aus der Spielhalle sind Schüsse zu hören und lachende Kinder. In einer Ecke fährt ein Vater mit seiner Tochter gerade Autorennen, dahinter wird mit Spielzeugwaffen auf einen Bildschirm geballert. Ein Junge liegt schreiend auf dem Boden und klammert sich an einer Tanzmaschine fest. Er will nicht gehen.