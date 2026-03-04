Mitten auf der Straße schiebt sie ihren Mann im Rollstuhl vor sich her. Eine ältere Frau, großer Hut und Maske. Es sind fast dreißig Grad. Ein grüner Sportwagen taucht auf, verschwindet wieder. Die Geschäfte auf der einen Seite sind verriegelt, teils verfallen. Auf der anderen ragen gewaltige Stahlkonstruktionen in den Himmel, futuristische Museen, auch hier viele geschlossen.
Vor dem Nationalen VolkskongressDie andere Geschichte über China
Lesezeit: 5 Min.
Auf der künstlichen Insel Haihua Dao im Süden des Landes stehen Hotels, Einkaufszentren und Kirchen leer. Es sind Symbole eines Wachstumsmodells, das an seine Grenzen geraten ist.
Von Lea Sahay und Gregor Scheu, Haihua Dao/Peking
Neuer Fünfjahresplan:Chinas Führung stellt Autonomie vor Konsum
Mit dem neuen Fünfjahresplan schreibt China seinen industriepolitischen Kurs fort. Statt den heimischen Verbrauch zu stärken, priorisiert die Führung technologische Eigenständigkeit. Das wird Europas Industrie immer mehr unter Druck setzen.
Lesen Sie mehr zum Thema