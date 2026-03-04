Zum Hauptinhalt springen

Vor dem Nationalen VolkskongressDie andere Geschichte über China

Lesezeit: 5 Min.

39 Wohnhochhäuser ragen unvollendet in den Himmel: Szene aus Haihua Dao.
39 Wohnhochhäuser ragen unvollendet in den Himmel: Szene aus Haihua Dao. Lea Sahay

Auf der künstlichen Insel Haihua Dao im Süden des Landes stehen Hotels, Einkaufszentren und Kirchen leer. Es sind Symbole eines Wachstumsmodells, das an seine Grenzen geraten ist.

Von Lea Sahay und Gregor Scheu, Haihua Dao/Peking

Mitten auf der Straße schiebt sie ihren Mann im Rollstuhl vor sich her. Eine ältere Frau, großer Hut und Maske. Es sind fast dreißig Grad. Ein grüner Sportwagen taucht auf, verschwindet wieder. Die Geschäfte auf der einen Seite sind verriegelt, teils verfallen. Auf der anderen ragen gewaltige Stahlkonstruktionen in den Himmel, futuristische Museen, auch hier viele geschlossen.

