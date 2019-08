15. August 2019, 10:30 Uhr Hongkong China lässt Einheiten nahe der Grenze zu Hongkong üben

In der südchinesischen Metropole Shenzen üben Sicherheitskräfte in einem Stadion. Sie liegt direkt neben Hongkong.

Die USA haben ihre Befürchtung geäußert, dass China mit seinen Truppen die Proteste in Hongkong niederschlagen wolle.

In Hongkong sind für diese Woche weitere Proteste angekündigt worden. Zuletzt hatten Demonstranten den Flughafen blockiert.

Chinesische Sicherheitskräfte halten eine Übung nahe der Grenze zu Hongkong ab. Hunderte Angehörige der so genannten "Bewaffneten Volkspolizei" wurden in einem Sportstadion in Shenzen gesehen. Auch das chinesische Fernsehen berichtete über entsprechende Übungen in der Metropole im Südosten Chinas.

Das Stadion, dessen Eingänge verschlossen gehalten wurden, befindet sich neben einem Einkaufskomplex. Mehr als 100 paramilitärische Fahrzeuge wurden auf dem Parkplatz gesehen. Bei mindestens zwei von ihnen soll es sich der Nachrichtenagentur Reuters zufolge um gepanzerte Gefährte mit Wasserwerfern handeln.

Das US-Außenministerium hatte schon am Mittwoch die Sorge geäußert, dass das chinesische Militär an der Grenze zusammengezogen werde, um die Proteste in Hongkong niederzuschlagen. Westliche und asiatische Diplomaten sagten der Nachrichtenagentur Reuters zufolge allerdings, dass sie nicht davon ausgingen, dass China auch tatsächlich bewaffnete Einheiten auf Hongkongs Straßen verlegen wolle.

Weitere Proteste angekündigt

Hongkong stellt sich für diesen Donnerstag auf weitere Großdemonstrationen ein. Es sind mehrere Protestveranstaltungen in verschiedenen Bezirken geplant. Unter anderem wird erwartet, dass sich die Demonstranten im Tagesverlauf vor einem Regierungsgebäude im Ausgehviertel Wan Chai versammeln. Die Menschenrechtsgruppe Civil Human Rights Front, die im Juni Protestmärsche mit Millionen Teilnehmern organisiert hatte, rief für Sonntag zu weiterem Protest auf.

Seit zehn Wochen gehen in der ehemaligen britischen Kronkolonie und heutigen chinesischen Sonderverwaltungszone zahlreiche Menschen auf die Straßen. Sie werfen Hongkongs politischer Führung zu große Nähe zur Regierung in Peking vor. Zuletzt haben gewaltsame Ausschreitungen zugenommen, unter anderem am internationalen Flughafen der Millionenstadt. Daraufhin hatte China zu Wochenbeginn seine Kritik an den Protesten verschärft und von "nahezu terroristischen Akten" gesprochen.