Jimmy Lai verdiente zuerst Geld mit Kleidung, erst später wurde er zum Medienmann - und steht nun deshalb vor Gericht in Hongkong.

Von Lea Sahay

Jimmy Lai lächelte und winkte, als er am Montag das Gericht im Stadtteil West Kowloon betrat. Der 76-Jährige gab sich unerschütterlich, so wie ihn die Hongkonger kannten, bevor die Behörden den Verleger vor drei Jahren ins Gefängnis steckten. Es waren Lai und seine Reporter der Apple Daily, die noch 2020 zum Weiterkämpfen um jeden Preis aufriefen. Da waren die Behörden gerade mit 200 Polizisten in die Redaktionsräume der Zeitung eingefallen und hatten Lai wenig später verhaften lassen.