Wer in China heiraten will, muss einiges mitbringen: Männer sollten etwa eine Wohnung besitzen, einen Abschluss einer renommierten Universität in der Tasche haben und einer hoch bezahlten Arbeit nachgehen. Auch der traditionelle Brautpreis will bezahlt sein, häufig ein Vielfaches eines Jahreseinkommens. Frauen wiederum sollen einen soliden Beruf haben, etwa als Lehrerin, der Zeit für die Familie lässt, und sie dürfen nicht älter als 30 Jahre alt sein. So diktieren es die sozialen Normen. Kein Wunder also, dass kaum noch jemand Lust auf den Bund der Ehe hat: Heirateten 2013 noch 13,5 Millionen Paare, waren es zehn Jahre später nur noch 7,7 Millionen.