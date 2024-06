Die Bundesregierung steht den zusätzlichen Zöllen kritisch gegenüber, denn es sind auch deutsche Konzerne betroffen, die in Fernost produzieren. Peking kündigt Gegenmaßnahmen an.

Von Hubert Wetzel, Michael Bauchmüller, Brüssel/Berlin

Fangen so Handelskriege an? Die chinesische Regierung jedenfalls äußerte sich am Mittwoch kampfbereit. „Die Untersuchung der EU zur Subventionierung chinesischer Elektroautos ist eine protektionistische Maßnahme“, schrieb ein Regierungssprecher auf der Plattform X. „China wird nicht dasitzen und zuschauen. Wir werden alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um unsere legitimen Rechte und Interessen zu verteidigen.“