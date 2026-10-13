Als die knapp 57 Meter hohe chinesische Trägerrakete „Langer Marsch 5 Y9“ am 23. Oktober 2025 vom Weltraumbahnhof Wenchang auf der Insel Hainan in den Nachthimmel aufsteigt, weiß niemand so genau, was die Fracht so alles kann. An Bord befindet sich ein Satellit mit dem kryptischen Namen Tongxin Jishu Shiyan 20, kurz TJS-20. Offiziell soll er neue Technologien für die schnelle Datenübertragung über verschiedene Funkfrequenzen erproben.
MilitärLauschangriff im All: Chinesischer Satellit unter Spionageverdacht
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36 000 Kilometern von der Erde entfernt nähert sich ein chinesischer Satellit einem britischen. Sicherheitskreise vermuten: um ihn abzuhören. Das könnte auch für die Bundeswehr Folgen haben.
Von Manuel Bewarder, Florian Flade und Ben Heubl, München
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