Von Lea Sahay, Peking / Hangzhou

Was für ein verdammter Tag. Peng Chen flucht, während sich auf seinem Handybildschirm die Zahlen aktualisieren: 95 Cent, 89 Cent, 86 Cent. Er zieht an seiner Zigarette. 86 Cent? Peng schaut auf die Strecke, die er in weniger als 40 Minuten schaffen müsste. Wenn er die roten Ampeln überfahren würde und die Bestellung im Restaurant schon vorbereitet am Eingang steht, dann vielleicht. Aber 86 Cent? Dafür bräuchte er noch ein, zwei Lieferungen, die er auf dem Weg mitnehmen kann. Kommt er zu spät, muss er Strafe zahlen. Pro Minute: rund 1,39 Euro. Eine schlechte Kundenbewertung: doppelte Strafe. Weit mehr, als er überhaupt verdienen würde. Peng schüttelt den Kopf.