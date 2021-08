Wegen der jüngsten Corona-Welle sind in China mehr als 30 Funktionäre bestraft worden. Wie die staatliche Zeitung Global Times berichtete, wurden Beamte in vier betroffenen Provinzen wegen "schleppender Reaktion und unzureichendem Management" zur Verantwortung gezogen. Ihre Strafen wurden nicht bekannt. Betroffen seien Vizebürgermeister, Bezirksvorstände, Leiter lokaler Gesundheitskommissionen, Krankenhausmanager und Beamte der Flughafen- und Tourismusbranche. Seit mehr als einem Jahr war das Leben in China, wo im Dezember 2019 weltweit die ersten Covid-Infektionen entdeckt wurden, weitgehend normalisiert. Es gilt strenge "Null-Covid-Politik": Bei Ausbrüchen wird sofort mit Massentests, Ausgangsbeschränkung, Kontaktverfolgung und Quarantäne reagiert. Einreisende müssen mindestens zwei Wochen in Quarantäne.