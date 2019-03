Der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping ist zu Gast in Europa. Am Dienstag hat er sich in Paris mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Bundeskanzlerin Angela Merkel und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker getroffen. Hier ist Xi zu sehen, als er am Montag mit seiner Frau Peng Liyuan am Flughafen Charles-de-Gaulle aus dem Flugzeug steigt.