Zum Hauptinhalt springen

WirtschaftDas Geheimnis hinter Chinas Finanzsystem

Lesezeit: 5 Min.

Im Finanzdistrikt von Peking laufen viele Geldströme des Landes zusammen.
Im Finanzdistrikt von Peking laufen viele Geldströme des Landes zusammen. (Foto: Vincent Thian/AP)

Flughäfen, Schnellzüge, glitzernde Hochhäuser: China verfügt scheinbar über unbegrenzte Mittel für den Ausbau des eigenen Landes. Dahinter steckt ein Konstrukt, das Peking über Jahre perfektioniert hat – und das ziemlich riskant ist.

Von Lea Sahay und Gregor Scheu, Peking

Chinas Megametropolen wirken wie ein Blick in die Zukunft. Glitzernde Hochhäuser, Bahnhöfe in der Größe kleiner Dörfer, Brücken, die zu den längsten der Welt gehören. Selbst entlegene Regionen werden mit Schnellbahntrassen und Stromleitungen überzogen. Jeden Tag wird in China fünfmal so viel Beton verbaut wie in ganz Europa. Kaum ein anderes Land investiert so maßlos in seine Zukunft.

Zur SZ-Startseite

Onlinehandel in China
:Der größte Shopping-Tag der Welt

Am 11. November feiert China den „Singles Day“. Wie aus einem Scherz unter Studenten ein inoffizielles Konjunkturprogramm für ein ganzes Land wurde.

SZ PlusVon Gregor Scheu

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite