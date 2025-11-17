Chinas Megametropolen wirken wie ein Blick in die Zukunft. Glitzernde Hochhäuser, Bahnhöfe in der Größe kleiner Dörfer, Brücken, die zu den längsten der Welt gehören. Selbst entlegene Regionen werden mit Schnellbahntrassen und Stromleitungen überzogen. Jeden Tag wird in China fünfmal so viel Beton verbaut wie in ganz Europa. Kaum ein anderes Land investiert so maßlos in seine Zukunft.
WirtschaftDas Geheimnis hinter Chinas Finanzsystem
Lesezeit: 5 Min.
Flughäfen, Schnellzüge, glitzernde Hochhäuser: China verfügt scheinbar über unbegrenzte Mittel für den Ausbau des eigenen Landes. Dahinter steckt ein Konstrukt, das Peking über Jahre perfektioniert hat – und das ziemlich riskant ist.
Von Lea Sahay und Gregor Scheu, Peking
Onlinehandel in China:Der größte Shopping-Tag der Welt
Am 11. November feiert China den „Singles Day“. Wie aus einem Scherz unter Studenten ein inoffizielles Konjunkturprogramm für ein ganzes Land wurde.
Lesen Sie mehr zum Thema