Der Kanadier Michael Kovrig, 54, saß rund drei Jahre in chinesischer Haft. Gemeinsam mit dem Nordkorea-Experten Michael Spavor wurde der Ex-Diplomat und Berater der International Crisis Group im Dezember 2018 festgenommen, wenige Tage, nachdem Kanada auf Ersuchen der USA die Huawei-Managerin Meng Wanzhou bei einem Zwischenstopp in Vancouver verhaftet hatte. Ihr wurde vorgeworfen, Iran-Sanktionen umgangen zu haben. Während Meng die Zeit in einer Villa verbrachte und sie mit Auflagen verlassen durfte, waren die Kanadier lange ohne Kontakt zu Familie oder Anwälten. Frei kamen sie erst 2021, nachdem die USA ihr Auslieferungsersuchen gegen Meng fallen ließen und diese nach China zurückkehren durfte.
Lesezeit: 5 Min.
Mehr als 1000 Tage saß Michael Kovrig in China in einer Art Geiselhaft. Hier erklärt der kanadische Ex-Diplomat, warum Europa Pekings Zwangspolitik zu wenig entgegensetzt – und was Bundeskanzler Merz beim Besuch in China tun sollte.
Interview von Lea Sahay und Gregor Scheu, Peking
