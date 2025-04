Von Jan Diesteldorf und Lea Sahay, Brüssel/Peking

Während sich im Handelskrieg zwischen China und den USA die Fronten verhärten, ändert die Volksrepublik ihre diplomatische Strategie im Umgang mit der Europäischen Union. Nach Recherchen der Süddeutschen Zeitung will die Regierung in Peking einseitig ihre Sanktionen gegen fünf aktuelle und ehemalige Abgeordnete des Europäischen Parlaments aufheben. Die Gespräche stehen kurz vor dem Abschluss, nachdem sich Parlamentspräsidentin Roberta Metsola in den vergangenen Wochen mehrmals mit dem chinesischen Botschafter in Brüssel getroffen hat.