Globale Sicherheit Warum China einen langen Krieg in der Ukraine will 4. Juli 2025, 13:31 Uhr | Lesezeit: 4 Min. |

Scharfe Worte nach dem Treffen: Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas nimmt Chinas Außenminister Wang Yi nicht ab, was er zu Pekings Rolle im Ukraine-Krieg sagt. (Foto: Yves Herman/REUTERS)

Pekings Außenminister spricht in Brüssel aus, was längst offensichtlich ist: China hat kein Interesse, dass Russland in der Ukraine verliert – oder das Töten dort überhaupt bald endet.

Von Hubert Wetzel, Brüssel

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback