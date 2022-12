Als erster hochrangiger westlicher Politiker seit Ausbruch der Covid-Proteste landet EU-Ratspräsident Charles Michel in Peking. In den USA beäugt man das mit wachsender Sorge.

Von Josef Kelnberger und Kai Strittmatter, Brüssel/München

EU-Ratspräsident Charles Michel hatte, anders als der deutsche Kanzler Olaf Scholz Anfang November, bei seiner Reise nach China keinen eigenen Arzt dabei. Ein einheimischer Mediziner nahm deshalb am Flughafen in Peking den obligatorischen PCR-Corona-Test vor, der Michel den Weg zu Chinas Partei- und Staatschef Xi Jinping öffnete. Ob das nicht fahrlässig sei, den Chinesen die eigene DNA zu überlassen, wurde in Brüssel geargwöhnt - wie überhaupt die politischen Fähigkeiten des Belgiers immer wieder angezweifelt werden. Kann Michel Weltpolitik?

"Die Zusammenarbeit verbessern, Konflikte besser handhaben", nannte Michel als Ziel seines Besuchs in Peking, wobei die Konflikte zuletzt deutlich in den Vordergrund gerückt sind. Michel, der als Ratspräsident die 27 EU-Mitgliedstaaten repräsentiert, sprach als erster ausländischer Politiker mit Xi Jinping, seitdem die chinesische Staatsmacht die landesweiten Proteste gegen die Covid-Politik mit harter Hand unterbindet. Das verlieh dem Besuch zusätzliche Brisanz.

Man habe über "die unterschiedlichen Erfahrungen im Umgang mit der Pandemie und die entsprechenden Reaktionen in der Gesellschaft" gesprochen, sagte Michel. Auf die Frage, ob er gegenüber Xi gegen die Art und Weise protestiert habe, wie die Demonstrationen nun auseinandergetrieben werden, erwiderte Michel: Er habe auf die universelle Gültigkeit von Grund- und Menschenrechten verwiesen, dazu zähle auch die Versammlungsfreiheit.

Ausdrücklich würdige er Xis Bereitschaft, den Menschenrechtsdialog zwischen China und der EU wiederaufzunehmen. Menschenrechtsorganisationen hatten den Dialog allerdings in der Vergangenheit mehrfach als bedeutungslose Pflichtübung kritisiert und gar dessen Aussetzung verlangt. Vorbeugend verbat sich Xi Jinping chinesischen Medien zufolge Michel gegenüber jede Einmischung "in interne Angelegenheiten" Chinas.

Zudem warnte Xi die Europäer vor "allen Formen eines neuen kalten Krieges". Ideologische Konfrontationen müsse man überwinden. Chinas KP selbst beschwört allerdings in internen Publikationen seit Jahren schon wieder eine ideologische Gegnerschaft zu den liberalen Demokratien des Westens. Die KP sieht sich selbst im Systemwettbewerb, ihre Propaganda preist dabei ihr eigenes System als das überlegene: "Der Osten steigt auf, der Westen ist im Niedergang" ist ein viel benutzter Slogan.

Europa bemüht sich auch deshalb neuerdings, einen härteren Kurs gegenüber der aufstrebenden Macht zu finden, die zunehmend versucht, die internationale Ordnung neu zu formen. Im Rat wurde vor einigen Wochen ein Positionspapier diskutiert, das festhält: China könne kaum noch als Partner gesehen werden, sondern sei in den meisten wichtigen Politikbereichen ein strategischer Rivale.

Gefährliche strategische Abhängigkeiten

Auf dem Weg zur Verwirklichung von Xi Jinpings "Chinesischem Traum" ist China nach wie vor angewiesen auf Güter und Know-how aus dem Westen. Vor allem angesichts zunehmender Sanktionen der USA vor allem im Hightech-Bereich ist China daran gelegen, den Schulterschluss zwischen Europäern und Amerikanern zu verhindern. Teilweise mit Erfolg. Washington beobachte angesichts der Pekingbesuche von Bundeskanzler Olaf Scholz und EU-Ratspräsident Michel nervös, schreibt Noah Barkin von der Denkfabrik Rhodium in Berlin, "wie die europäischen Staats- und Regierungschefs übereinanderstolpern, um mit Xi ins Gespräch zu kommen, der plötzlich für Händeschütteln, Lächeln und abgestaubte Versprechen einer Win-win-Zusammenarbeit zur Verfügung steht".

Dabei würdigte Michel die europäisch-chinesischen Handelsbeziehungen und forderte ein Ende der Benachteiligung ausländischer Investoren in China, gleichzeitig ist es aber längst auch Plan der EU, die wirtschaftliche Abhängigkeit von China zu verringern. Die EU-Kommission hat mehr als 130 Produktkategorien in systemrelevanten Feldern wie Luftfahrt, Gesundheit, Energie und Digitalwirtschaft identifiziert, in denen die EU gefährliche strategische Abhängigkeiten aufweist. Mehr als die Hälfte des Importvolumens dieser Produkte hat ihren Ursprung in China.

Was den Ukraine-Krieg angeht, so gab es in Peking nichts Neues. Europa "zähle" auf China, so Michel, wenn es darum geht, Russlands Werk der Zerstörung in der Ukraine zu beenden. Xi bekräftigte demnach seine bekannte Haltung: Atomare Drohungen seien "unverantwortlich und hoch gefährlich". Im Übrigen seien Friedensgespräche notwendig. Bis heute hat sich China nicht vom russischen Angriffskrieg in der Ukraine distanziert, die staatlich kontrollierten Medien und stark zensierten Social-Media-Kanäle verbreiten die russische Sichtweise auf den Krieg.