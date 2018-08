29. August 2018, 18:55 Uhr China Eins, zwei oder drei

Erst einmal mit Puppen üben: Junge Frauen lassen sich in einem mehrtägigen Kurs in Peking zum Kindermädchen ausbilden.

Die Bevölkerung altert rapide, dem Land drohen demografische Probleme. Peking könnte bald die Begrenzung der Kinderzahl pro Familie abschaffen - doch es gibt kaum Anreize für Eltern.

Von Christoph Giesen , Peking

Eine Briefmarke, darauf die Zeichnung einer Schweinefamilie mit Mutter, Vater und drei Ferkeln. Es ist die offizielle Marke für das Jahr des Schweins, das nach dem chinesischen Mondkalender im kommenden Februar beginnt, immer im August stellt die chinesische Post das neue Motiv vor. Normalerweise ist das ein Routinetermin, eine Nachricht, die allenfalls Sammler interessiert, diesmal aber ist alles anders: Es wird diskutiert in der Volksrepublik, über die drei Ferkel. Sind sie das Symbol für das Ende der staatlichen Geburtenkontrolle? Das Ende der Zwei-Kind-Politik?

Auf der aktuellen Marke ist eine Hundefamilie abgebildet, es ist schließlich das Jahr des Hundes: Mama, Papa und zwei Welpen, keine drei Welpen. Philatelisten suchten in ihren Alben rasch nach der Marke aus jener Zeit, in der die Vorgaben, damals zur Ein-Kind-Politik, eingeführt worden waren. Es stand ein Affenjahr an. Und tatsächlich: Nur ein Affenbaby. Nach beinahe 40 Jahren der Gängelung scheint sich etwas zu tun.

Befeuert wird die Debatte nun durch den Entwurf für ein neues Zivilgesetzbuch, der diese Woche dem Ständigen Ausschuss des Volkskongresses vorgelegt wurde. Darin sind laut Chinas amtlicher Nachrichtenagentur Xinhua keine Regelungen mehr zur Familienplanung enthalten. In Kraft treten könnte das Gesetz frühestens im Jahr 2020.

Beschlossen wurde die strenge Ein-Kind-Politik 1979 - genau ein Kind ohne Wenn und Aber. Es ging darum, das wachsende Riesenvolk zu ernähren und die knappen Ressourcen zu schützen. Ohne die strikte Familienpolitik würden heute in China nach offiziellen Angaben schätzungsweise 300 Millionen Menschen mehr leben. Umgesetzt wurde die Geburtenbeschränkung brutal: Zwangsabtreibungen bis spät in die Schwangerschaft, Frauen, die bereits ein Kind hatten, wurde zur Verhütung verpflichtend eine Spirale eingesetzt. Manche Chinesen fanden jedoch auch Wege, die Beschränkungen zu umgehen. Wer genug Geld hatte, zahlte häufig die Strafen, die bei einem zweiten Kind verhängt wurden.

1984 dann erfolgte die erste Lockerung. Auf dem Land durften Eltern ein zweites Kind bekommen, wenn das Erstgeborene ein Mädchen war. Überall in der Volksrepublik zogen in den Jahren danach Amateur-Diagnostiker mit Ultraschallgeräten über die Dörfer. Weibliche Föten wurden abgetrieben. Heute leben in China etwa 34 Millionen mehr Männer als Frauen, und das obwohl Männer statistisch eine kürzere Lebenserwartung haben. Die meisten von ihnen sind noch jung: Im Jahr 2020, schätzen Fachleute, werden 24 Millionen Männer keine Frau zum Heiraten finden, mit allen Konsequenzen: Die Immobilienpreise steigen, weil es mehr Singles gibt, aber auch die Gewaltverbrechen, Vergewaltigungen und Prostitution nehmen zu.

Kein landesweites Kindergeld, keine Steuerfreibeträge, dafür wahnwitzige Kita-Gebühren

Wegen seiner alternden Gesellschaft erlaubte die Regierung 2013 schließlich Eltern, die selbst Einzelkinder sind, zwei Kinder zu bekommen. Seit 2016 darf jeder Chinese zwei Kinder bekommen. Dieser erste Schritt führte allerdings nicht zu dem erhofften Babyboom. Angesichts hoher Mieten und teurer Schulbildung befürchten viele Paare, dass sie sich kein zweites Kind leisten können. 2016 wurden amtlichen Angaben zufolge 17,9 Millionen Babys geboren, nur 1,3 Millionen mehr als im Vorjahr und damit deutlich weniger, als die Regierung erwartet hatte. Im vergangenen Jahr ging die Zahl der Neugeborenen auf 17,2 Millionen zurück. Laut einer Statistik der Weltbank bekommt eine Frau in China durchschnittlich 1,6 Kinder - zu wenig, um die Bevölkerung stabil zu halten und das Land in Zukunft vor einem demografischen Problem zu bewahren.

Die ersten staatlichen Zeitungen steigen deshalb dieser Tage in die Debatte ein: "Um es ganz klar zu sagen: Die Geburt eines Babys ist nicht nur Sache der Familie, sondern auch eine Staatsangelegenheit", kommentierte die Volkszeitung, das Sprachrohr der Kommunistischen Partei. Sonderlich gut kam das in der Bevölkerung allerdings nicht an. Die Internetpolizei löschte eifrig den Zorn vieler Chinesen.

Für noch mehr Missmut sorgte dieser Tage ein Aufsatz zweier Ökonomen der Universität in Nanjing. Alle Chinesen, die jünger als 40 Jahre alt sind und nicht mindestens zwei Kinder haben, sollten, so ihr Vorschlag, eine Sondersteuer entrichten. "Zunächst haben sie uns zur Abtreibung gezwungen. Nun drängen sie uns dazu, schwanger zu werden. Wer hat das Recht, darüber zu entscheiden, ob man ein zweites Kind will?", beschwerten sich Chinesen im Internet.

Was in China fehlt sind Anreize, Kinder zu bekommen: Kein landesweites Kindergeld, keine Steuerfreibeträge, und die Gebühren für Krippen und Kindergärten sind wahnwitzig. Stattdessen werden etwa in der zentralchinesischen Provinz Jiangxi die Gesetze verschärft. Für Abtreibungen nach der 14. Woche braucht man künftig die Genehmigung von gleich drei Medizinern, und das in einem Staat, in dem noch bis vor wenigen Jahren Abtreibungen staatlich angeordnet wurden und viele Frauen ihren Nachwuchs nur heimlich gebären konnten.