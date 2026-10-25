Wenn Frank-Walter Steinmeier an diesem Montag nach China reist, dürfte es sein letzter Besuch dort als Bundespräsident sein. Im Frühjahr endet seine zweite Amtsperiode. Die Reise falle in eine „sehr entscheidende Zeit“, wie es aus dem Bundespräsidialamt heißt. Die Beziehungen seien vielfältig, aber auch „komplex“, der Handel werde gerade neu austariert. Am Ende soll für beide Seiten etwas herausspringen: ein „Win-win“, ganz nach Pekings Lieblingslosung, mit der Chinas Führung seit Jahren ihre Partner umgarnt.
Steinmeier in ChinaDie Welt ist nicht mehr dieselbe
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Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist nach China – als erster Staatschef eines EU-Landes seit der jüngsten Handelseinigung. Frühere Reisen zeigen, wie sich das Verhältnis zu Peking verändert hat.
Von Lea Sahay, Peking
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