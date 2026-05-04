China ist als Rivale und Partner von erheblicher Bedeutung für Deutschland, das ist der Bundesregierung klar. Trotzdem ist Ende März die staatliche Förderung für das Programm „Regio China“ ausgelaufen, dessen Projekte für viele Experten das neue Rückgrat für ein besseres Verständnis des Landes darstellen. Stefan Messingschlager, 34, hat sich schon in seiner Dissertation mit der Geschichte deutscher China-Expertise beschäftigt. Der Historiker und Politikwissenschaftler forscht an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg zur Geschichte und Gegenwart der Beziehungen zwischen China und dem Westen. Er hält die Summen, die Deutschland für „China-Kompetenz“ aufwendet, für zu gering. In anderen Ländern lache man darüber.