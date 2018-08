26. August 2018, 18:35 Uhr China Der Herrscher und sein Deuter

Kerry Brown porträtiert den Staatspräsidenten Xi Jinping - und lässt dabei die nötige Distanz vermissen.

Von Edeltraud Rattenhuber

Im Jahr 2016 hat Kerry Brown, "einer unserer scharfsinnigsten und genauesten ausländischen Beobachter in China", wie ein Reporter der BBC meinte, ein wichtiges Buch geschrieben. In "CEO, China: The Rise of Xi Jinping" erfuhr man erstmals Substanzielles zum Werdegang des neuen chinesischen Staatspräsidenten: Seine Kindheit als Sohn von Xi Zhongxun, einer der sogenannten acht Unsterblichen der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh). Seine Verschickung aufs Land, wo er - wie viele andere seiner Zeitgenossen - als Jugendlicher damit konfrontiert werden sollte, wie Chinas Bauern leben. Seine Rückkehr nach Peking sechs Jahre später. Sein Studium als Chemieingenieur. Seine wundersame Wandlung zum Politiker. Seine Freunde, seine Feinde und sein offenbar unaufhaltsamer Aufstieg.

Beim Lesen des Buches, das auf Deutsch nie erschienen ist, wurde jedem kritischen Chinabeobachter klar, dass Brown, Professor für Chinastudien am King's College in London, sehr nah dran ist; er hat Xi sogar schon einmal getroffen, 2007 war das, in Shanghai. Wer könnte so etwas von sich schon behaupten? Ein Kritiker der South China Morning Post nannte es zwar zu liebedienerisch und ehrfürchtig gegenüber seinem Sujet. Doch immerhin half das Buch, den plötzlich als Chinas Führer aufgetauchten großen Unbekannten Xi Jinping einzuordnen.

Zwei Jahre später - die Position Xis in der Kommunistischen Partei ist mittlerweile so gefestigt, dass er zum Parteiführer auf Lebenszeit ernannt wurde und damit eine Machtfülle besitzt wie weiland Mao Zedong - erscheint nun ein anderes Buch auf Deutsch, Kerry Browns "Die Welt des Xi Jinping", eine Übersetzung des im Frühjahr herausgekommenen "The World of Xi Jinping". Und man ist enttäuscht. Brown sieht sich in diesem Buch in erster Linie als Chinaerklärer und damit als KPCh-Erklärer. Das ist ja bestimmt nichts Ehrenrühriges. Nur man kann es auch zu weit treiben, indem man sich die Sicht der KPCh zu eigen macht. Der Autor geht der Propaganda immer wieder auf den Leim, und man fragt sich, ob das System hat oder eher Nachlässigkeit ist. Oder ob unter Chinakennern diese - vorsichtig ausgedrückt - realpolitische Weltsicht mittlerweile vorherrscht.

Natürlich ist es in der heutigen Zeit wichtig zu wissen, wie die Partei denkt, die über 1,3 Milliarden Chinesen herrscht. Und Brown gibt auch viele interessante Einsichten, vor allem, was die Strategie und Taktik hinter Xi Jinping sein könnte. 2017 beispielsweise hat Xi in einem Buch beschrieben, wie er in einer Höhle im abgelegenen Gebiet von Yan'an in der Provinz Sha'anxi lebte - just dort, wohin es Mao Zedong auf dem legendären "Langen Marsch" verschlagen hatte. Das solle in Chinesen die Vorstellung erwecken, "dass er irgendwie das Recht erworben hat, das hohe Amt einzunehmen". Die Hagiografie sei: Er war erfolgreich und hat sich den Respekt und die Bewunderung der Bauern verdient.

Doch muss sich der Leser leider immer wieder selbst daran erinnern: Die KPCh ist nicht China, und sie spricht nicht für "die Chinesen". Brown gelingt eine solche Distanzierung nicht. Zwar weist er am Ende darauf hin, "seit Xi an der Macht ist, gibt es ein Verschwinden en gros jeder echten Reformneigung" sowie ein "nahezu vollständiges Fehlen jeder echten Debatte". Und in dieser "Atmosphäre des weitgehenden Schweigens sind Zivilgesellschaftsaktivisten, Menschenrechtsanwälte und andere brutaler Behandlung ausgesetzt".

Doch er findet viel zu selten diesen Mut. Xi-Jinping- oder KPCh-Sprech durchziehen das ganze Buch. So heißen die Studentenunruhen von 1989 in Deutschland - und nicht nur in Deutschland - Tian'anmen-Massaker und verweisen damit auf die Täter als Täter und nicht auf die Opfer als Täter, so wie es die chinesische Propaganda macht. Tibet, Taiwan, Xinjiang, Überwachungsstaat, all das kommt nicht oder nur am Rande oder, wie Xinjiang oder gar Tibet, nur unter dem Stichwort "Terrorismus" vor. Und: Den 2017 verstorbenen Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo nur einmal zu erwähnen und zwar in einem Satz, der ihn als Kronzeugen für Xis Politik dastehen lässt, ist geradezu perfide.

Ganz besonders ärgerlich aber ist, dass die Leser nicht ernst genommen werden. Da erscheint im August 2018 ein Buch über Xi Jinping, in dem immer wieder behauptet wird, Xi wolle sich nicht die ganze Macht nehmen, der Vergleich mit Mao sei in etwa so "sinnvoll, wie Donald Trump als George Washington der heutigen USA zu bezeichnen". Dabei hat er sich die Macht längst genommen. Und zwar nicht im Juli, sondern im März. Diese Entwicklung in ein verschämtes "Nachwort für die deutsche Ausgabe" zu packen, mit dem Hinweis darauf, in China gehe eben alles so schnell, ist - man verzeihe den Ausdruck - unredlich. Der Wissensdurst über Xi Jinping wird so tatsächlich in "CEO, China" besser gestillt.