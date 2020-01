In der Elf-Millionen-Metropole war das Coronavirus zuerst nachgewiesen worden. Von Donnerstag an sollen der Flughafen und die Bahnhöfe gesperrt werden, Busse und Fähren werden ausgesetzt.

Die zentralchinesische Elf-Millionen-Metropole Wuhan wird von Donnerstagmorgen an unter eine Art Quarantäne gestellt: Chinesischen Medien zufolge werden alle wichtigen Verkehrsverbindungen von und nach Wuhan gekappt. In Wuhan war die Lungenerkrankung zuerst nachgewiesen worden. Der Flughafen sowie Bahnhöfe würden gesperrt, Bus-, U-Bahn und Fährenverbindungen ausgesetzt, berichtete das staatliche Fernsehen. Die Bürger wurden gebeten, die Stadt nur unter besonderen Umständen zu verlassen.

Die Zahl der Toten durch das neue Coronavirus ist nach offiziellen Angaben weiter gestiegen. In der Provinz Hubei, in der sich die Stadt Wuhan befindet, seien bis Mittwochmittag 17 Todesfälle registriert worden, berichtete das staatliche Fernsehen unter Berufung auf örtliche Behörden. Die staatliche Zeitung China Daily gab die Zahl der bestätigten Krankheitsfälle in der gesamten Volksrepublik mit 544 an. Zuvor waren 473 Fälle gemeldet worden.

Das Virus hat sich von Wuhan auf weitere Metropolen ausgeweitet, darunter Peking, Shanghai, Macau und Hongkong. Auch im Ausland sind Fälle des Virus nachgewiesen worden, das eine Lungerkrankung auslöst. In Thailand sind vier Erkrankte registriert worden, in den USA, Taiwan, Südkorea und Japan jeweils einer. In Mexiko wurde am Mittwoch ein Verdachtsfall geprüft. Das Robert-Koch-Institut schätzt das Risiko für die Bevölkerung in Deutschland gegenwärtig als gering ein.

Die britische Regierung ruft ihre Bürger dazu auf, auf alle nicht zwingenden Reisen nach Wuhan zu verzichten. Der Schritt gehe auf die neusten medizinischen Erkenntnisse und Empfehlungen der chinesischen Behörden zurück, erklärte das Außenministerium in London.