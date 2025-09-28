Zhang Zhan Chinas Corona-Chronistin erneut verurteilt 28. September 2025, 14:00 Uhr | Lesezeit: 2 Min. |

Zuletzt war kaum direkter Kontakt zu Zhang Zhan möglich, hier ein Foto aus dem Jahr 2020. (Foto: Handout/Youtube/AFP)

Die Aktivistin hat seinerzeit aus Wuhan berichtet, als sich das Virus Bahn brach. Dafür ging sie ins Gefängnis. Ihr Fall zeigt, wie Peking bis heute jede Aufarbeitung verhindert.

Von Lea Sahay

