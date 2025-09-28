„Haftzeit beendet“ stand noch auf der Website einer Menschenrechtsorganisation, da war in Shanghai schon das nächste Urteil gesprochen. Die Aktivistin und frühere Anwältin Zhang Zhan wurde erneut zu vier Jahren Gefängnis verurteilt, es ist die zweite Strafe dieser Länge für die 42-Jährige.
Zhang ZhanChinas Corona-Chronistin erneut verurteilt
Lesezeit: 2 Min.
Die Aktivistin hat seinerzeit aus Wuhan berichtet, als sich das Virus Bahn brach. Dafür ging sie ins Gefängnis. Ihr Fall zeigt, wie Peking bis heute jede Aufarbeitung verhindert.
Von Lea Sahay
USA:Die Illusion der unerschütterlichen Demokratie
Viele Amerikaner sind offenbar überzeugt, ihre Demokratie sei unverwundbar. Doch die Trump-Regierung hat den Umbau in Richtung Autokratie bereits begonnen. Ihre Mittel erinnern an die der Volkspartei in China.
Lesen Sie mehr zum Thema