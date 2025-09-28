Zum Hauptinhalt springen

Zhang ZhanChinas Corona-Chronistin erneut verurteilt

Zuletzt war kaum direkter Kontakt zu Zhang Zhan möglich, hier ein Foto aus dem Jahr 2020.
Zuletzt war kaum direkter Kontakt zu Zhang Zhan möglich, hier ein Foto aus dem Jahr 2020. (Foto: Handout/Youtube/AFP)

Die Aktivistin hat seinerzeit aus Wuhan berichtet, als sich das Virus Bahn brach. Dafür ging sie ins Gefängnis. Ihr Fall zeigt, wie Peking bis heute jede Aufarbeitung verhindert.

Von Lea Sahay

„Haftzeit beendet“ stand noch auf der Website einer Menschenrechtsorganisation, da war in Shanghai schon das nächste Urteil gesprochen. Die Aktivistin und frühere Anwältin Zhang Zhan wurde erneut zu vier Jahren Gefängnis verurteilt, es ist die zweite Strafe dieser Länge für die 42-Jährige.

