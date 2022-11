In Shanghai demonstrieren Hunderte gegen die strikte Null-Covid-Politik der Regierung. Dabei gehen sie auch Staats- und Parteichef Xi direkt an.

In China weiten sich die Proteste gegen die strikten Corona-Maßnahmen der Regierung aus. Am Samstagabend gingen die Menschen auch in der Finanzmetropole Shanghai auf die Straßen, um ihrem Unmut Luft zu machen. Die Demonstrationen begannen zunächst als Mahnwache für die Opfer des Hochhausbrands in Xinjiang. Doch im Laufe der Nacht wandelte sich die Versammlung in Proteste. Die Menge hielt als Zeichen gegen Zensur weiße Blätter hoch. Wie auf Videos zu sehen ist, rief eine Gruppe: "Nieder mit der Kommunistischen Partei Chinas, nieder mit Xi Jinping." Öffentliche Proteste gegen die Regierung und Präsident Xi sind sehr selten in China.

Das Land verfolgt eine Null-Covid-Politik, die weitreichende Lockdown-Maßnahmen nach sich zieht und zunehmend auf Unmut in der Bevölkerung stößt. Die Regierung geht mit Lockdowns, Massentests, Ausgangsbeschränkungen und Reiseverboten gegen Corona-Ausbrüche vor. Der Anstieg der Infektionszahlen macht es aktuell wenig wahrscheinlich, dass China seine strikte Politik bald lockern wird. Das Land hat mit knapp 40 000 Fällen den vierten Tag in Folge einen Tagesrekord an Neuinfektionen seit Beginn der Pandemie gemeldet.

Die Lockdowns und die globale Wirtschaftsflaute bremsen die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt zudem aktuell aus. Viele Menschen sind nicht mehr willens, sich den strengen Maßnahmen zu beugen. Seit Monaten kommt es immer wieder zu Arbeiterprotesten. Und die Lage dürfte sich noch verschärfen.

Bereits vor einigen Wochen war es zu Unruhen in dem Werk in Zhengzhou gekommen. Tausende Mitarbeiter hatten aus Angst vor einer Infektion oder Quarantäne die Flucht ergriffen, später stellte Fabrikbetreiber Foxconn den Mitarbeitern höhere Löhne in Aussicht, um sie zur Rückkehr zu bewegen. Diese sollen nicht bezahlt worden sein. In Urumqi, Hauptstadt der westchinesischen Region Xinjiang, gab es bereits am Freitag Proteste. Dort wurde einer der längsten Lockdowns verhängt: Viele der vier Millionen Einwohner dürfen ihre Wohnungen bis zu 100 Tage nicht verlassen.

Auslöser der Proteste war ein Feuer mit zehn Toten

Vor den Protesten in Shanghai hatten sich in den sozialen Netzwerken die Ansicht verbreitet, dass Bewohner bei einem Hochhausbrand in Urumqi nicht rechtzeitig hatten fliehen können, weil das Gebäude wegen der Null-Covid-Politik teilweise verschlossen gewesen war. Die Stadtverwaltung bestreitet das.

Bei dem Feuer waren am Donnerstag zehn Menschen ums Leben gekommen. Mahnwachen wurden auch in anderen Städten abgehalten, so an den Universitäten von Nanjing und Peking. Auf Videos in Shanghai war zudem zu sehen, wie die Menschen riefen "Dient dem Volk" oder "Wir wollen Freiheit". Im Frühjahr war die Stadt mit ihren 25 Millionen Einwohnern zwei Monate lang streng abgeriegelt gewesen. Damals war es bereits zu seltenen Protesten gekommen.