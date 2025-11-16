Zwei Zahlen zeigen, wie stark sich die Machtverhältnisse, auch wirtschaftlich, umgekehrt haben. Während die deutschen Exporte nach China im vergangenen Jahr auf knapp 90 Milliarden Euro gesunken sind, machten die Importe aus China nach Deutschland 156,8 Milliarden Euro aus. Das Außenhandelsdefizit wächst, weil China technologisch auf allen Ebenen stark aufgeholt hat und auch im Automobilbereich rasch Marktanteile gewinnt. Zudem werden Produkte aus dem Ausland nun zunehmend durch eigene ersetzt.
BundesregierungKlingbeils heikle China-Mission
Als erstes Regierungsmitglied reist Vizekanzler Lars Klingbeil nach China. Der Besuch wird begleitet von schwierigen Vorzeichen – aber die SPD setzt auf ihren guten Draht zur Kommunistischen Partei.
Soziale Medien verbreiten immer mehr Verschwörungstheorien, Nutzer sprechen plötzlich von „jüdischem Kapital“: China erlebt eine Welle des Antisemitismus. Das ist im Sinne der Regierung.
