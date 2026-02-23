Wenn Bundeskanzler Friedrich Merz am Dienstag nach China reist, trifft er auf ein Land, das seine Erwartungen an Deutschland längst formuliert hat. Wie diese aussehen, lässt sich nachlesen – in einer Studie, die die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) veröffentlicht hat. Darin legen 45 chinesische Gesprächspartner ihre Sicht auf Deutschland dar. Es ist ein bemerkenswertes Dokument.