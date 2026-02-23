Zum Hauptinhalt springen

Auslandsreise des KanzlersWas China von Merz erwartet

Lesezeit: 5 Min.

In der Volksrepublik gebe es ein Bedürfnis nach „echter Begegnung auf Augenhöhe“ mit Deutschland, haben Autoren einer Studie festgestellt.
In der Volksrepublik gebe es ein Bedürfnis nach „echter Begegnung auf Augenhöhe“ mit Deutschland, haben Autoren einer Studie festgestellt. (Foto: Andreas Arnold/DPA)

Der Bundeskanzler dient Peking als Projektionsfigur: Mit seiner Hilfe solle sich Deutschland stärker von den USA emanzipieren – und China als Partner sehen, nicht als Rivalen.

Von Lea Sahay, Peking

Wenn Bundeskanzler Friedrich Merz am Dienstag nach China reist, trifft er auf ein Land, das seine Erwartungen an Deutschland längst formuliert hat. Wie diese aussehen, lässt sich nachlesen – in einer Studie, die die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) veröffentlicht hat. Darin legen 45 chinesische Gesprächspartner ihre Sicht auf Deutschland dar. Es ist ein bemerkenswertes Dokument.

Zur SZ-Startseite

Zensur in China
:Schwule Pandas? Darf es nicht geben

Ein manipuliertes Foto von zwei kopulierenden männlichen Riesenpandas kursiert im chinesischen Internet. Ein harmloser Spaß? Satire? Nein, findet die Regierung – und nimmt zwei Männer fest.

Von Lea Sahay

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite