Wenn Bundeskanzler Friedrich Merz am Dienstag nach China reist, trifft er auf ein Land, das seine Erwartungen an Deutschland längst formuliert hat. Wie diese aussehen, lässt sich nachlesen – in einer Studie, die die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) veröffentlicht hat. Darin legen 45 chinesische Gesprächspartner ihre Sicht auf Deutschland dar. Es ist ein bemerkenswertes Dokument.
Der Bundeskanzler dient Peking als Projektionsfigur: Mit seiner Hilfe solle sich Deutschland stärker von den USA emanzipieren – und China als Partner sehen, nicht als Rivalen.
Von Lea Sahay, Peking
